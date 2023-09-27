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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Арсенал» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Борнмутом», «Челси» против «Блэкберна»

«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» в 4-м раунде Кубка лиги, «Арсенал» – с «Вест Хэмом», «Ливерпуль» – с «Борнмутом», «Челси» против «Блэкберна»

По ее итогам определились следующие пары: «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» «Борнмут» – «Ливерпуль» «Челси» – «Блэкберн» «Вест Хэм» – «Арсенал» «Эвертон» – «Бернли» «Эксетер» – «Мидлсбро» «Мэнсфилд Таун» – «Порт Вейл» «Ипсвич» – «Фулхэм» Матчи пройдут на неделе, начинающейся с 30 октября.

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