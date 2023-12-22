«Грустно и невкусно»: школьное питание не устраивает родителей, а сделать ничего нельзя

Родители учеников школы №96 возмущены качеством и ценой питания их детей на переменах. Они жалуются, что бутылка воды в столовой стоит в два раза дороже, чем в супермаркете за углом, а туда школьников на переменах не выпускают.
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