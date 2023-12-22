Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Грустно и невкусно»: школьное питание не устраивает родителей, а сделать ничего нельзя

«Грустно и невкусно»: школьное питание не устраивает родителей, а сделать ничего нельзя

Родители учеников школы №96 возмущены качеством и ценой питания их детей на переменах. Они жалуются, что бутылка воды в столовой стоит в два раза дороже, чем в супермаркете за углом, а туда школьников на переменах не выпускают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх