Зачем Макрон примеряет шляпу Бонапарта, а Шольц – китель помощника Мюллера

Вмешиваясь в конфликт на Украине, Евросоюз рискует своей судьбой и своим будущим. Если он не задумается над собственным поведением, ухудшающееся финансовое, гуманитарное, внутриполитическое положение в ЕС и постепенное самоустранение от украинских событий Соединённых Штатов создадут предпосылки для естественного распада объединённой Европы.