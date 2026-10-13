В Москве задержали мужчину за растление школьниц из Калининграда

Сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего жителя столицы. Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.
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