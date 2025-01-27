В Китае фирма UBTech пообещала массовый выпуск гуманоидов для заводов

От 500 до 1000 единиц промышленных человекоподобных роботов серии Walker S намерена поставить заказчикам китайская компания UBTech в этом году, заявил ее директор по бренду Майкл Тэм, сообщает 25 января газета South China Morning Post.
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