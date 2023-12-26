Смолов обозвал фаната «нищетой», «дискриминация» в «Ак Барсе», Дзюба спел про «Зенит», читатели Sports.ru назвали Медведева спортсменом года, более 1,5 млн Fan ID и другие новости

1. Разборка дня: Смолов назвал фаната «нищетой», ответив на претензию по поводу невыполненного обещания выиграть Кубок России.
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