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Не только о футболе

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Смолов обозвал фаната «нищетой», «дискриминация» в «Ак Барсе», Дзюба спел про «Зенит», читатели Sports.ru назвали Медведева спортсменом года, более 1,5 млн Fan ID и другие новости

Смолов обозвал фаната «нищетой», «дискриминация» в «Ак Барсе», Дзюба спел про «Зенит», читатели Sports.ru назвали Медведева спортсменом года, более 1,5 млн Fan ID и другие новости

1. Разборка дня: Смолов назвал фаната «нищетой», ответив на претензию по поводу невыполненного обещания выиграть Кубок России.

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