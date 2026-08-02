Германия обвинена в превращении визовой выдачи в бесчеловечную лотерею с искусственным интеллектом

Германия официально приступила к реализации спорного законопроекта, который может кардинально изменить правила въезда в Шенгенскую зону, затрагивая сотни тысяч путешественников, в том числе граждан России.
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