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Регионы России

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Германия обвинена в превращении визовой выдачи в бесчеловечную лотерею с искусственным интеллектом

Германия обвинена в превращении визовой выдачи в бесчеловечную лотерею с искусственным интеллектом

Германия официально приступила к реализации спорного законопроекта, который может кардинально изменить правила въезда в Шенгенскую зону, затрагивая сотни тысяч путешественников, в том числе граждан России.

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