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Украину никогда не примут в НАТО, потому что ей не суждено выиграть войну у России – румынский публицист

Украину никогда не примут в НАТО, потому что ей не суждено выиграть войну у России – румынский публицист

Представитель Белого дома Джон Кирби, заявивший, что Украина, если хочет быть принятой в НАТО, должна выиграть войну у России, унизил украинцев ещё больше, чем футболисты сборной Румынии, разгромившие их на чемпионате Европы.

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Комментарии
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Eduard
А что,в НАТО принимают тглько тех ктр Россию &quot;победит&quot;?Вмешно! Скажите а НАТО победила Афганистан?
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14 час.
Eduard
Победить ядерную державу могут только в больном воображению психи из Америки и Европы!
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14 час.
Eduard
НАТО не кондитерская,что бы туда спешить,это банда международная,где набрали уродов из Европы и Америки!
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14 час.

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