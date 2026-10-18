Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Надежда хочет стать фигуристкой, как ее мама, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка.
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