«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?

vagas Karlito Тунеядец!))Хахаха! Выкопали жупел! В настоящем это уже анахронизм! Определению нужно присвоить значение!)Оно давно поменяло все свои плюсы и минусы! Как и кто не работает тот не ест!)) Жрет еще как жрет!

Ингерман Ланская в совдепии камуноидный режим всем савейским лодырям, тунеядцам и алкашам платил зря.платы - потому что они Числились на всяких предприятиях.... но при капитализьме зря.плату не дают .. потому все лодыри и халявщики ноют и кроют матом проклятых капиталисьтав за то, что им зря.плату не дают...