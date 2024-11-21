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  • Ингерман Ланская
    чё, лодырь, за безделье денег, как в совдепии, не дают? за деньги работать заставляют???«Бомжей и тунеядц...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии камуноидный режим всем савейским лодырям, тунеядцам и алкашам платил зря.платы - потому что они Числились ...«Бомжей и тунеядц...
  • vagas Karlito
    Тунеядец!))Хахаха! Выкопали жупел! В настоящем  это уже анахронизм! Определению нужно присвоить значение!)Оно давно  ...«Бомжей и тунеядц...

«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?

«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?

Александр Лукашенко, которого в Белоруссии называют Батькой, известен как крепкий хозяйственник, не терпящий разгильдяйства и не дающий спуску никому, вне зависимости от статуса и звания.

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Комментарии
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vagas Karlito
Тунеядец!))Хахаха! Выкопали жупел! В настоящем  это уже анахронизм! Определению нужно присвоить значение!)Оно давно  поменяло  все свои плюсы и минусы! Как и кто не работает тот не ест!)) Жрет еще как жрет!
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2 час.
Ингерман Ланская
в совдепии камуноидный режим всем савейским лодырям, тунеядцам и алкашам платил зря.платы - потому что они Числились на всяких предприятиях.... но при капитализьме зря.плату не дают .. потому все лодыри и халявщики ноют и кроют матом проклятых капиталисьтав за то, что им зря.плату не дают...
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2 час.
Ингерман Ланская
чё, лодырь, за безделье денег, как в совдепии, не дают? за деньги работать заставляют???
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2 час.

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