«Бомжей и тунеядцев в стране не будет!»: Александр Лукашенко хочет навести в Белоруссии советский порядок. Может и в России это надо сделать?
Александр Лукашенко, которого в Белоруссии называют Батькой, известен как крепкий хозяйственник, не терпящий разгильдяйства и не дающий спуску никому, вне зависимости от статуса и звания.
Комментарии
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Тунеядец!))Хахаха! Выкопали жупел! В настоящем это уже анахронизм! Определению нужно присвоить значение!)Оно давно поменяло все свои плюсы и минусы! Как и кто не работает тот не ест!)) Жрет еще как жрет!
в совдепии камуноидный режим всем савейским лодырям, тунеядцам и алкашам платил зря.платы - потому что они Числились на всяких предприятиях.... но при капитализьме зря.плату не дают .. потому все лодыри и халявщики ноют и кроют матом проклятых капиталисьтав за то, что им зря.плату не дают...
чё, лодырь, за безделье денег, как в совдепии, не дают? за деньги работать заставляют???
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