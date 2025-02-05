Пашинян рассказал о плотном диалоге с Турцией

Анкара и Ереван находятся на постоянной связи, нет никаких препятствий для контаков, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 февраля на выступлении в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ).
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