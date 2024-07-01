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Региональная Юридическая Служба

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Бывшая советница Дональда Трампа рассказала что Зеленский хочет поднять ставку в конфликте с Россией

Бывшая советница Дональда Трампа рассказала что Зеленский хочет поднять ставку в конфликте с Россией

Фото: AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP По мнению Кейти Макфарланд, бывшей советницы президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, украинский лидер Владимир Зеленский намерен значительно усилить натиск в противостоянии с Россией.

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