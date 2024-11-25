В Германии потребовали от Киева компенсацию после подрыва "Северных потоков"

Global Look Press/Danish Defence/Keystone Press Agency Представители общественного движения Германии "Остановите санкции" (Stoppt die Sanktionen) потребовали от Украины компенсацию ущерба после подрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии