Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • dverry garry
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Москве пора перенимать опыт Душанбе в сфере противодействия исламскому радикализму

Москве пора перенимать опыт Душанбе в сфере противодействия исламскому радикализму

Вопросы, связанные с религиозно-политической ситуаций в Таджикистане, стали предметом особенно интенсивной дискуссии после окончившегося настоящей трагедией теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Гнать всех этих чертей из РФ вместе с теми кто их завозит и лоббирует!
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Сергей Иванов
Зато в Россию кучу дерьма завезли благодаря дармоедам и Госдуры во главе с предателем Володиным!
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