Сергей Лавров: ЕС открыто хочет возобновить идеологию нацизма

Глава МИД РФ отметил, что Россия приложит все силы, чтобы нацизм был навсегда уничтожена ЕС хочет возобновить идеологию нацизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрет лидерам стран ехать на 9 мая в Москву.