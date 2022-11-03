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Алексей Спиридонов: «Для меня главное – честь. Перешагнуть через свое эго и получать бабки, тихо сидя на скамейке, не готов. Я должен петь»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов рассказал об отношении к деньгам. Спиридонов выступает за катарский клуб «Аль-Ахли».

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