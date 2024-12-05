Цвет кузова может маскировать или, наоборот, выпячивать недочеты или вызывать ненужные ассоциации. Загрузка автомобилей на экспорт на терминале компании Gangfang в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, Восточный Китай, 6 марта 2023 года, фото: Legion MediaБелые, черные, серые и серебристые — четыре самых популярных цвета автомобиля на российских дорогах.