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Как цвет автомобиля влияет на его стоимость (и почему белые и желтые авто — дешевле)

Как цвет автомобиля влияет на его стоимость (и почему белые и желтые авто — дешевле)

Цвет кузова может маскировать или, наоборот, выпячивать недочеты или вызывать ненужные ассоциации. Загрузка автомобилей на экспорт на терминале компании Gangfang в Ляньюньгане, провинция Цзянсу, Восточный Китай, 6 марта 2023 года, фото: Legion MediaБелые, черные, серые и серебристые — четыре самых популярных цвета автомобиля на российских дорогах.

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