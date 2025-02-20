20 февраля Эльвира Набиуллина поставила если не точку, то многозначительную точку с запятой во внезапно охватившей российское бизнес-сообщество дискуссии о […] The post Возвращение брендов и платёжных систем как индикатор «свой – чужой» appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии