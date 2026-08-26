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Татар-информ

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Лилия Маврина вручила свидетельства Электронной доски почета сотрудникам ПАТП №2

Лилия Маврина вручила свидетельства Электронной доски почета сотрудникам ПАТП №2

Секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина встретилась с трудовым коллективом казанского МУП ПАТП №2 и приняла участие в церемонии вручения именных свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан.

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