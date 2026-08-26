Лилия Маврина вручила свидетельства Электронной доски почета сотрудникам ПАТП №2

Секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина встретилась с трудовым коллективом казанского МУП ПАТП №2 и приняла участие в церемонии вручения именных свидетельств о занесении на Электронную доску почета Республики Татарстан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии