Борис Надеждин подает подписи в ЦИК. Власть не знает что делать с неожиданно набравшим популярность кандидатом

Но нужно ли это делать сейчас? Если точнее, то можно поставить вопрос следующим образом: способен ли кандидат Надеждин помешать правящей верхушке на выборах, повлиять на предсказуемый результат кандидата № 1 и изменить картину, которую давно нарисовала для себя власть? Не факт, что власть имеет готовые ответы на это.
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