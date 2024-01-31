НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Курска

0 подписчиков

Борис Надеждин подает подписи в ЦИК. Власть не знает что делать с неожиданно набравшим популярность кандидатом

Борис Надеждин подает подписи в ЦИК. Власть не знает что делать с неожиданно набравшим популярность кандидатом

Но нужно ли это делать сейчас? Если точнее, то можно поставить вопрос следующим образом: способен ли кандидат Надеждин помешать правящей верхушке на выборах, повлиять на предсказуемый результат кандидата № 1 и изменить картину, которую давно нарисовала для себя власть? Не факт, что власть имеет готовые ответы на это.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх