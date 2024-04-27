11 стереотипов о мужчинах и женщинах, которые давно пора оставить в прошлом

Шаблонное мышление может сыграть с человеком злую шутку. Если верить в то, что "все красивые девушки меркантильны" или "мужчины не плачут и не жалуются", можно многое упустить: выбрать не ту профессию, обесценить свои или чужие достижения.
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