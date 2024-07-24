О будущем аэродрома «Бердск-Центральный» рассказал мэр Роман Бурдин

План развития аэродрома сформируют в течение 2024 года, говорит мэр Бердска Роман Бурдин. Рассматриваются варианты создания на базе аэродрома площадок для летных испытаний авиационной техники, а также корпуса для статических и ресурсных испытаний натурных конструкций образцов авиационной техники.