О будущем аэродрома «Бердск-Центральный» рассказал мэр Роман Бурдин

План развития аэродрома сформируют в течение 2024 года, говорит мэр Бердска Роман Бурдин. Рассматриваются варианты создания на базе аэродрома площадок для летных испытаний авиационной техники, а также корпуса для статических и ресурсных испытаний натурных конструкций образцов авиационной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии