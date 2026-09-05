Thank You Rick Santelli, You Legend Submitted by QTR's Fringe Finance It was announced this past week that Rick Santelli will be retiring next month.
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