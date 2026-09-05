Zero Hedge
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Zero Hedge

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Thank You Rick Santelli, You Legend

Thank You Rick Santelli, You Legend

Thank You Rick Santelli, You Legend Submitted by QTR's Fringe Finance It was announced this past week that Rick Santelli will be retiring next month.

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