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Аргументы недели

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Горы книг оказались на асфальте на Удельном рынке Петербурга

Горы книг оказались на асфальте на Удельном рынке Петербурга

На Удельном рынке Санкт-Петербурга появились сотни книг, которые посетителям предложили забрать бесплатно или приобрести за символическую сумму.

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