«Американцы предупредили Киев о масштабной атаке»: С 12 мая ВС России начнут воевать по-настоящему: Новости СВО, свежие новости войны на Украине 11.05.25 г.

Андрей Шишинов

"С 12 мая ВС России начнут воевать по-настоящему." Неужели наконец начнут выносить энергетику в ноль. Сносить мосты и плотины (в куеве в первую очередь). Уничтожать главных террористов начиная с зелибобика и вниз по списку. И как апофеоз начать наносить удары по предприятиям, производящим оружие для бывшей украины независимо от того, на территории каких стран они находятся. (как это делает например израиль или сша)