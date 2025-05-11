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«Американцы предупредили Киев о масштабной атаке»: С 12 мая ВС России начнут воевать по-настоящему: Новости СВО, свежие новости войны на Украине 11.05.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 11 мая 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 11.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;С 12 мая ВС России начнут воевать по-настоящему.&quot;  Неужели наконец начнут выносить энергетику в ноль. Сносить мосты и плотины (в куеве в первую очередь). Уничтожать главных террористов начиная с зелибобика и вниз по списку. И как апофеоз начать наносить удары по предприятиям, производящим оружие для бывшей украины независимо от того, на территории каких стран они находятся. (как это делает например израиль или сша)
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