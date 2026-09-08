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Создатели "Южного Парка" объявили о переименовании сериала в "Южную Америку"

Создатели "Южного Парка" объявили о переименовании сериала в "Южную Америку"

Создатели американского мультсериала «Южный Парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер объявили в соцсети X, что переименуют его в «Южную Америку» после решения президента США Дональда Трампа изменить название озера Онтарио на «озеро Америка».

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