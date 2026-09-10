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SPLETNIK

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Первая ракетка мира Арина Соболенко поздравила жениха с 38-летием и показала новые совместные фото

Первая ракетка мира Арина Соболенко поздравила жениха с 38-летием и показала новые совместные фото

8 сентября бразильскому бизнесмену и жениху первой ракетки мира Арины Соболенко Георгиосу Франгулису исполнилось 38 лет.

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