Пощечина Зеленскому: Фицо прилетел в Москву для встречи с Путиным

Пощечиной Зеленскому называют сейчас на Западе неожиданный визит премьер-министра Словакии в Москву. Его переговоры с Владимиром Путиным, которые состоялись вечером 22 декабря, вызвали уже вызвали резонанс.
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