CNN: США проведут новые переговоры с Россией в Саудовской Аравии

Встреча пройдет отдельно от переговоров американской и украинской делегацийПредставители США встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии на этой неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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