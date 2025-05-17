SVT: В Швеции нашли мертвым подозреваемого в шпионаже дипломата

Шведский МИД подтвердил факт смерти своего сотрудника, ранее задержанного по обвинению в шпионаже.Как сообщает издание Expressen, дипломат (личные данные не разглашаются) был отпущен под залог спустя несколько дней после ареста в начале мая.
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