Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) при ведении боевых действий нарушают все правила войны. Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Варяг".
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