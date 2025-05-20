Cherry представила первый индукционный переключатель IK с нулевым износом и механические MX Honey, MX Blossom и MX FalconКомпания Cherry представила на выставке Computex 2025 революционные переключатели нового поколения для клавиатур, включая первый в истории компании аналоговый индукционный переключатель IK.
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