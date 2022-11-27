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Поезд «Родины Медиа» сломался по пути в Краснодар. Команда едет на полуфинал Winline Медиалиги

Поезд «Родины Медиа» сломался по пути в Краснодар. Команда едет на полуфинал Winline Медиалиги

Поезд, на котором «Родина Медиа» ехала в Краснодар на полуфинал Winline Медиалиги сломался в пути. «Краснодар, скоро будем! По дороге поезд сломался, надо же!», – написал капитан команды Текила в своем телеграм-канале.

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