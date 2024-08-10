Эксперт рассказал об особенностях получения накопительной пенсии досрочно

Главная выгода накопительной пенсии — это реальные деньги, которые хранятся на индивидуальном счете, благодаря которым доход гражданина на пенсии будет выше, отметил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.
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