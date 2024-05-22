Ватикан хочет улучшить отношения с Китаем

Ватикан хотел бы открыть постоянное представительство в Китае. Это стало бы серьезным улучшением дипломатических отношений с Пекином, заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.
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