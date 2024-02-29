Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Митч Макконнелл покинет пост лидера республиканцев в Сенате. Он поддерживает Украину и не ладит с Трампом

Автор фото, Getty Images Митч Макконнелл, сенатор от штата Кентукки, возглавлявший республиканскую фракцию на протяжении почти 20 лет, объявил, что после ноябрьских выборов республиканцам в Сенате США предстоит найти себе другого лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх