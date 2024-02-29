Митч Макконнелл покинет пост лидера республиканцев в Сенате. Он поддерживает Украину и не ладит с Трампом

Автор фото, Getty Images Митч Макконнелл, сенатор от штата Кентукки, возглавлявший республиканскую фракцию на протяжении почти 20 лет, объявил, что после ноябрьских выборов республиканцам в Сенате США предстоит найти себе другого лидера.
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