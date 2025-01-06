Владимир Путин по традиции посетит рождественское богослужение

Владимир Путин традиционно будет присутствовать на рождественском богослужении в этом году, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, при этом отменив, что о подробностях этого события будет сообщено позже.
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