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Владимир Путин по традиции посетит рождественское богослужение

Владимир Путин традиционно будет присутствовать на рождественском богослужении в этом году, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, при этом отменив, что о подробностях этого события будет сообщено позже.

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