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Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»

Зе-офис: «Кто такая Россия? Зверьки под названием граждане РФ»

Россия не имеет права требовать, чтобы ее интересы в мире учитывались. Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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