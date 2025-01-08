По информации, поступающей с Украины, нелегитимный президент Зеленский очень боится американского аудита, который намерен запустить Дональд Трамп, поскольку этот аудит может выявить (и, вне сомнений, выявит) миллиардные схемы по «распилу» поставляемой Западом помощи и тотальной халатности украинского руководства.