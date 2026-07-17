Вклады пенсионеров под прицелом? Что на самом деле известно о новых правилах по банковским депозитам Елена ГалицкаяВ последние дни в информационном пространстве активно обсуждается тема возможных изменений правил по банковским вкладам для пенсионеров.
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