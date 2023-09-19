Совесть проснулась: ООН вдруг заметила, что 99% санкций - незаконны

Есть индивиды которые еще верят в "благородные" цели ООН , ВОЗ ... и других сатанинских структур ! Такие вбросы - фантики ... кидают скрыть сатанинскую , античеловеческую сущность этих структур ... , тем самым осуществить очередные свои сатанинские планы ! Типа как - ослика вести на убой = подвешивают перед его носом морковку !

ЮВ

Юрий Во

В свое время ушла "Лига наций", которая не смогла предотвратить вторую мировую войну. Теперь настало время ООН. И не надо надеяться, что ООН способна предотвратить возможную третью мировую. Уже нет. ООН изжила себя, полностью попав под Власть Запада. Это случилось после распада СССР. Теперь надо строить структуру новой всемирной организации, у которой должны быть реальные возможности влиять на события в мире. Может это будет БРИКС, или новая организация на базе БРИКС. Может что-то другое. НО однозначно - без доминирования в ней западных стран, вкл. США.