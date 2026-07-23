Александр Тихонов: «Хорошо, что единственным кандидатом на должность президента IBU стал человек из Словении. А не представитель Скандинавии и не Чехии»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал выдвижение словенца Тима Фарчника на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU).
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