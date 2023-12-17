Дети атомщиков нарисуют комиксы про медведя из Арктики

Медведь из Арктики станет героем комиксов и обретет имя Михи Атомова. Такую концепцию предложили использовать детям из атомных городов и сотрудникам Росатома в семейном творческом конкурсе, сообщается на официальном сайте компании Атомфлот.
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