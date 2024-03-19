Невероятно, но национализация дошла до домов и участков богачей

Андрей Сушко

Сейчас улыбнули меня. Вы наверно плохо смотрите даже зомбоящик по которому Вам ясно сказали, что в 2023 году бюджет получил от ПРИВАТИЗАЦИИ(для тех кто на бронепоезде)-28,9 млрд руб., т.е. Власти перевыполнили план по приватизации на 2023 год в 16 раз. В то же время "господин" Силуанов заявил, что в 2024 году власти постараются перевыполнить план ПРИВАТИЗАЦИИ за 2023 год. Знаете как это происходит. Государство изымает активы по различным причинам в свою сторону, активы получает РОСИМУЩЕСТВО и далее выставляет на площадку торгов, не исключая и те активы где уже давно высокая доля государства(включая медицину и образование), в связи с СВО исключен из списков ВПК, т.е. происходит банальная приватизация. Понимаете да, что происходит? Обычная барыжничья сходка, делюга, откаты, перераспределение ресурсов и активов между так называемой "элитой" и олигархами, а чиновники занимаются сопровождением сделок и их регулированием от чего имеют свой гешефт. Как дети ей-богу.