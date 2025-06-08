Мировой автопром столкнулся с переизбытком производственных мощностей. Владелец Volvo, Geely и Zeekr не будет строить новые заводы

Представлен другой Kia Sportage 2025: с новым дизайном Председатель и основатель Geely Ли Шуфу заявил, что мировая автомобильная промышленность столкнулась с «переизбытком производственных мощностей» и что китайский автопроизводитель принял решение не строить новые производственные предприятия и не расширять производство на существующих мощностях.
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