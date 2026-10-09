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Регионы России

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Яндекс запустил первую в России тревел-медиа-сеть для туристических платформ

Яндекс запустил первую в России тревел-медиа-сеть для туристических платформ

Компания «Яндекс» объявила о запуске тревел-медиа — рекламной сети, объединяющей ведущие российские тревел-платформы.

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