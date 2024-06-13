Компания diHouse представила на российском рынке новый смартфон POCO M6

Компания diHouse объявила о начале продаж нового смартфона POCO M6 на российском рынке. Этот доступный смартфон оснащен камерой профессионального уровня с разрешением 108 мегапикселей, высококачественным дисплеем FHD+ и длительным временем автономной работы.
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