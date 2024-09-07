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Екатеринбург и мир

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Итоги недели 02 - 06 сентября 2024 года в Екатеринбурге: 00:05 Открытие школы №300 на улице Рощинской; 00:34 Новая поликлиника в Академическом районе; 01:00 Уральцы увековечили память Вениамина Яковлева; 01:16 Итоги оздоровительной кампании; 01:37 Сохранение объектов культурного наследия; 01:59 Летом было трудоустроено почти 6 тысяч подростков; 02:17 Участники проекта «Университетские смены» посетили Екатеринбург; 02:49 Прямая линия в Платформе обратной связи.

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