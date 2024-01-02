Матерились и избивали: в Челябинске предъявлено обвинение напавшим на бойца СВО

1 января в Советском районе группа пьяной молодежи напала на местных жителей.Эти кадры облетели все СМИ России: пятеро парней поливают матом русских мужчин и женщин, бьют одного из них чем-то похожим на палку, распыляют в лица перцовый газ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии