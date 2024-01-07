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«Один из величайших!» «Челси» поздравил Азара с 33-летием

«Один из величайших!» «Челси» поздравил Азара с 33-летием

Сегодня ему исполняется 33 года. «Один из величайших на все времена. С днем рождения, Эден!» – говорится в сообщении «Челси» в твиттере.

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